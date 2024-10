Tutto pronto per il 25° International Festival Circus of Italy 2024. Montico: “Sarà un’edizione strabiliante” 

LATINA – L’International Festival Circus of Italy 2024 compie un quarto di secolo. “Quando penso a come è nato, al percorso non sempre agevole che ha compiuto nel tempo, al ruolo che è andato via via assumendo nel più vasto panorama delle manifestazioni di settore, mi viene di pensare ad un “piccolo, grande miracolo”. Così Fabio Montico ha presentato oggi l’edizione n. 25 della manifestazione circense che sta per prendere il via a Latina in Via Rossetti, nell’area mercato dove da giorni è stata allestita la grande tenda che ospiterà artisti di tutto il mondo.

“Venticinque anni di emozioni, quest’anno abbiamo voluto coronarli con un evento strabiliante, l’over the top di tutto il mondo sarà qui a Latina dal 17 al 21 ottobre”, ha detto al microfono di Elisabetta De Falco

L’importanza dell’edizione è stata sottolineata anche con la locandina realizzata dalla pittrice Elena Zaïka: un’opera d’arte realizzata con la tecnica dell’olio su tela. Gli infiniti colori del pennello di Elena Zaïka si soffermano a rappresentare i capisaldi dello spettacolo circense tradizionale: acrobati, clown ed animali, ma anche la complessità del lavoro di produzione.

“Siamo di fronte ad un’eccellenza del territorio”, ha detto la sindaca Matilde Celentano.

La speciale 25^ edizione dell’International Circus Festival of Italy accoglierà in pista i massimi rappresentanti delle famiglie che hanno fatto la Storia del Circo italiano: FUMAGALLI Italia – Clown; WILLER NICOLODI Italia – Ventriloquo; VINICIO CANESTRELLI TOGNI Italia – Cavalli; FLAVIO TOGNI Italia – Cavalli; DAVIS VASSALLO Italia – Clown.

“Sosteniamo e sosterremo questa manifestazione che è importante. Parteciperemo anche come Comune con una squadra al Francioni (lunedì 21 ottobre ) che affronterà la vincente dei turni di qualificazione delle squadre circensi”, ha detto il delegato alla manifestazione, il consigliere comunale della Lista Celentano, Enzo De Amicis.

Tra le novità principali di quest’anno anche la tenda a pianta circolare con un diametro di 42 metri ed è alta 19,5 metri con una cupola collocata a 14 metri di altezza da terra, che presenta un diametro di 12,5 metri e pesa 5 tonnellate e mezza e le antenne alte 23 metri.