Priverno, vende vodka a un 15enne, il questore gli sospende l’attività

PRIVERNO – Aveva venduto una bottiglia di vodka ad un ragazzino di 15 anni che dopo averla bevuta, aveva accusato un malore ed era finito in ospedale. E’ accaduto il 31 agosto scorso e il padre del ragazzo ha denunciato i fatti ai carabinieri. a distanza di due mesi, terminati gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari, il Questore di Latina Fausto Vinci ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un’attività commerciale di Priverno. Il provvedimento ha durata di sette giorni.

Il titolare dell’attività è stato anche denunciato dai carabinieri per lesioni lesioni colpose e ne dovrà rispondere in sede penale. Secondo quanto appurato dai militari che hanno svolto le indagini dopo i fatti, l’uomo non accertava l’età dei ragazzi che volevano acquistare alcolici, tanto che il minorenne era andato lì certo di poterne acquistare ed era in effetti uscito con la sua bottiglia di superalcolico.

Il Questore, valutate le circostanze e rilevato il pericolo concreto per la sicurezza dei cittadini ed in particolare per i minori, ha decretato la sospensione dell’attività, con un provvedimento che ha efficacia a partire da oggi, primo giorno di chiusura per l’ attività.