Travolto mentre lavora sulle rotaie nel bolognese, morto Attilio Franzini di Formia

FORMIA – L’operaio che questa mattina è stato travolto sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia era di Formia. Attilio Franzini, 47 anni, secondo quanto si apprende aveva lavorato nella Formia Rifiuti Zero, ma poi aveva trovato posto come tecnico specializzato per un’ impresa che svolge manutenzione per Rfi. Stando alle prime informazioni questa mattina intorno alle 4,30 è stato investito e ucciso da un Intercity che era partito da Roma ed era diretto a Trieste.

La notizia è stata riportata anche dall’Anmil, l’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro che parla di un “tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa notte lungo la linea ferroviaria Bologna-Venezia, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, nel Bolognese”. L’uomo era impegnato in lavori di manutenzione per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Secondo una prima ricostruzione delle Ferrovie, Franzini si sarebbe spostato al di fuori dell’area interessata dai lavori, dove la circolazione dei treni era stata sospesa, quando è stato travolto dal treno.

La dinamica dell’incidente è tutt’ora al vaglio della Polfer. Sulla rete, si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti.