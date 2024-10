Rio Martino, dragaggio bloccato, Addonizio: “La Regione Lazio non ci ha dato i fondi”

LATINA – “Non abbiamo ricevuto il finanziamento regionale relativo al dragaggio e, per questo, le fasi successive (del progetto per il porto Canale di Rio Martino) sono al momento bloccate” .Lo ha detto questa mattina intervenendo alla seduta della commissione trasparenza convocata dalla presidente Floriana Coletta (Lbc), l’assessore all’Ambiente Franco Franco Addonizio. Presenti anche l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, i rappresentati del comitato Borgo Grappa e canale Rio Martino, i consiglieri regionali Salvatore La Penna e Adriano Zuccalà, membri della dodicesima commissione del Consiglio regionale del Lazio che ha affrontato la questione.

“Durante la seduta di Question Time che si è tenuta il giorno 18 luglio – ha dichiarato l’assessore Franco Addonizio – avevamo stilato un crono programma degli interventi in progetto per il porto canale di Rio Martino. Purtroppo, però, non abbiamo ricevuto il finanziamento regionale relativo al dragaggio e, per questo, le fasi successive ipotizzate sono al momento bloccate. Al momento siamo in una fase interlocutoria con la Regione alla quale abbiamo chiesto, lo sblocco delle somme per poter poi passare alle fasi successive e che ci ha dato la massima collaborazione.

Purtroppo – continua Addonizio – non è possibile procedere ad interventi straordinari né in via emergenziale, come chiarito anche in riunioni straordinarie avute con la Prefettura per affrontare l’argomento la cui risoluzione è a cuore di tutti”.

“Successivamente alle opere di dragaggio – ha proseguito l’assessore Di Cocco – si potrà procedere con il carotaggio, con l’affidamento, con la realizzazione di cinque pontili per 200 posti barca e con la messa in sicurezza delle sponde, d’intesa con il Comune di Sabaudia. Nell’attesa di poter proseguire in questa direzione, la nostra amministrazione ha avuto contatti con il Ministero delle Infrastrutture e abbiamo presentato informalmente un progetto per il completamento delle opere perché riteniamo di fondamentale importanza investire anche sulla progettualità futura”. (nella foto a lato lo stato della foce del porto canale completamente insabbiata)