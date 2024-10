Rischia il coma diabetico, salvata dai carabinieri contattati dal laboratorio analisi

APRILIA – Stava andando in coma diabetico ed è stata salvata dai carabinieri che l’hanno portata d’urgenza al pronto soccorso di Aprilia. La protagonista è una donna ultra settantenne del posto che nelle ore precedenti era andata in un laboratorio della città per sottoporsi alle analisi del sangue. I sanitari del centro, verificati i valori altissimi di glicemia, avevano contattato più volte la donna visto che la sua situazione era grave e richiedeva una procedura d’urgenza. Al telefono, la signora aveva risposto per due volte senza mai parlare, ma alla terza chiamata non aveva più risposto e così il personale del centro vista la gravità, ha chiamato la Stazione Carabinieri di Aprilia raccontando della vicenda.

E’ stata la pattuglia dei militari a raggiungere casa dell’anziana e vista l’urgenza a trasferirla nella struttura sanitaria dove i medici attivavano nell’immediatezza la procedura d’urgenza.