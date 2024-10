“Noi, in gabbia da sempre”: i volontari del canile di Latina lanciano la campagna di adozione dei “veterani”

LATINA – I volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina odv che gestiscono da oltre 30 anni il canile di Chiesuola hanno lanciato la campagna sui social “Noi, in gabbia da sempre” che vuole porre l’attenzione sugli invisibili del canile: “Sono i cani adulti e di taglia grande che nessuno adotta mai“, dicono. In occasione della Giornata Mondiale degli Animali che cade il 4 ottobre, l’associazione ha scattato e pubblicato carrellata di foto dei “veterani”. “Entrati in canile da cuccioli, o peggio adottati e poi scaricati, come fossero oggetti, i cani adulti spesso passano la loro intera esistenza dentro un box senza conoscere il calore di una famiglia e di una casa. Anni passati a sperare di essere finalmente adottati, a cercare le attenzioni di chi viene per portare via con sé un amico a quattro zampe e preferisce sempre un cucciolo o un cane di taglia piccola”, dicono le volontarie.

L’IDENTIKIT – Sono spesso cani di 6, 7 o più anni, che spesso hanno conosciuto solo il freddo e la solitudine di un box, alcuni non perdono mai la speranza, altri si abbandonano allo sconforto e non chiedono nemmeno più le attenzioni dei visitatori – raccontano le volontarie del canile – Ma tutti, superata la prima timidezza, sono dolci, allegri e giocherelloni, pronti ad amare. Durante la scorsa estate sono venuti a mancare alcuni “nonnini” del canile, cani anziani che hanno vissuto tutta la vita dentro una gabbia e sono diventati i beniamini delle volontarie. Questo dolore ha spinto gli Amici del Cane di Latina a cercare con ancora più determinazione una casa per i cani adulti, per donare qualche anno di amore e felicità a questi angioletti pelosi.

ERRATE CONVINZIONI – Ci sono tante errate convinzioni sui cani adulti che vivono in canile – proseguono dalla Odv – : molti pensano che per loro sia più difficile ambientarsi in una casa dopo tanti anni in gabbia, oppure che non sappiano camminare al guinzaglio o fare i bisogni fuori. Niente di più sbagliato! Sono cani intelligenti, pieni di voglia di amare che doneranno a chiunque li porti via con sé affetto, coccole e momenti felici.

L’APPELLO – L’invito delle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina è quello di venire in canile a conoscerli, di innamorarsi dei loro occhi che parlano, superare la loro prima timidezza e donargli finalmente la vita che meritano.

LE FOTO – È possibile vedere le loro fotografie e scoprire la loro storia su Facebook nell’album “Noi, in gabbia da sempre”

https://www.facebook.com/photo/?fbid=936844865142837&set=a.936890231804967