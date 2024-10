Variante Q3 a Latina, annullato il dissequestro dei negozi

LATINA – Accogliendo il ricorso della Procura, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con la quale il Tribunale del Riesame aveva revocato il sequestro del complesso commerciale all’angolo tra via del Lido e la Pontina, viziato dalla variante Q3, rinviando gli atti a un’altra sezione sezione del Riesame per una nuova valutazione dei sigilli adottati dal Gip nel gennaio scorso. Secondo i giudici la struttura è stata realizzata in maniera unitaria con servizi comuni quindi deve essere considerata un centro commerciale. Ora il caso tornerà davanti ai giudici del Tribunale di Latina per una nuova decisione.