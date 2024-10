Prima gli chiedono soldi, poi lo aggrediscono. I Carabinieri cercano tre persone

SEZZE – Hanno avvicinato un indiano di 25 anni chiedendogli una somma di 10 euro, poi lo hanno aggredito colpendolo in testa. Tre persone si sono rese responsabili di una tentata rapina la sera scorsa a Sezze. All’arrivo dei carabinieri, però, i tre hanno fatto in tempo a dileguarsi ma senza sottrarre nulla al malcapitato. Quest’ultimo è stato condotto al Fiorini di Terracina per essere medicato.