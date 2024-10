Yoga, terapia integrata per le donne in cura per un tumore al seno: sabato a Latina una lezione aperta a tutti

LATINA – Dall’estate del 2021 un gruppo di circa dieci insegnanti yoga di Latina offre lezioni gratuite di avviamento alla disciplina, rivolte alle donne in cura presso la Breast Unit dell’ospedale Santa Maria Goretti, con l’obiettivo di accompagnarle durante il percorso diagnostico-terapeutico, offrendo loro strumenti ulteriori per una efficace resilienza.

Di regola, per questa attività che è considerata una vera “terapia integrata”, la Asl mette a disposizione gli spazi destinati alla fisioterapia nei suoi locali di piazza Celli e la lezione si svolge il sabato mattina. Sabato prossimo 12 ottobre, invece, l’incontro si terrà nei giardini comunali, nel cortile interno al palazzo municipale dove, in occasione dell’evento “Prevenzione in rosa”, la Asl allestirà un vero e proprio Villaggio della Salute rivolto non solo alle donne, per le malattie più specificamente femminili, ma anche agli uomini e al mondo giovanile.

In questo contesto, gli insegnanti yoga svolgeranno una sessione completa che durerà circa un’ora e un quarto, a partire dalle 11 e fino alle 12,15, coinvolgendo le donne in trattamento per un tumore al seno, ma anche chiunque voglia scoprire che cosa è lo yoga e quali benefici può portare alla sfera fisica e emozionale. Terminata la sessione, gli insegnanti saranno a disposizione per dimostrazioni e informazioni, a partire dalle 14,30.

Ma come nasce, l’idea di affidarsi allo yoga? L’idea di avviare questa attività era stata del prof. Fabio Ricci direttore della Breast Unit della Asl di Latina in collaborazione con la Unità Operativa di Fisiatria diretta dal dott. Roberto Tozzi quando l’America Society Cancer Oncology (ASCO), elaborando le linee guida della SIO (Society for Integrative Oncology), nel 2018, raccomandava l’utilizzo dello yoga tra le Terapie Integrate in Senologia durante e dopo i trattamenti per tumore della mammella.

“E’ la Breast Unit ad inviarci le donne in fase iniziale, di diagnosi, o magari prima o durante la terapia, pre o post intervento. Noi ci occupiamo della persona nella sua unicità, per aiutarla ad affrontare meglio l’evento che le sta accadendo, sia dal punto di vista fisico sia da un punto di vista emozionale. Trasmettere una maggior forza per affrontare la chemioterapia, o i disagi che ne possono derivare o le difficoltà che si vivono dopo l’intervento”, spiega Giovanna Astuto, responsabile per la Breast Unit di Latina del percorso e coordinatrice delle attività con l’associazione Yoga Insieme Latina.

Una pratica alla quale, in questi anni, si sono affidate circa 80 donne seguite dalla Breast Unit di Latina. Gli insegnanti “volontari” hanno insegnato loro a riprendere contatto con la respirazione, lavorato sulla consapevolezza del corpo, sul rilassamento, sui movimenti dolci, sul miglioramento complessivo della qualità della vita. “Per ogni donna ci sono dieci lezioni gratuite e nel percorso si cerca di far raggiungere loro uno stato di benessere, insegnando elementi che ciascuna può poi riportare nella propria vita tutti i giorni”, spiega ancora Astuto.

Sabato alle 11 nei giardini comunali ci si potrà unire al gruppo delle donne operate al seno, ascoltare la loro testimonianza, e sperimentare gli elementi di base dello yoga. Unico consiglio: indossare abbigliamento comodo.