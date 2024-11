Bodema Mazda Latina sostiene la Cisterna Volley

CISTERNA DI LATINA – Si sale a bordo per percorrere, insieme, la Superlega Credem Banca, il massimo campionato di pallavolo nazionale. Bodema Mazda Latina e Cisterna Volley viaggiano a braccetto, condividendo spirito sportivo e desiderio di eccellere. Con la partnership stretta con il brand di proprietà della famiglia Giovannetti si apre un nuovo capitolo, ricco di sfide ambiziose.

Lunedì 28 ottobre, nella concessionaria di Latina in via Epitaffio, 39, è stato siglato il rapporto di collaborazione con il rilascio della Mazda CX-5 allo schiacciatore venezuelano Willner Rivas.

Una consegna in grande stile: il velo rosso a custodire un gioiello di innovazione e performance, sollevato da Marco Giovannetti e Willner Rivas, che si è messo subito alla guida dell’auto, che porterà i ragazzi del Cisterna Volley nei palazzetti più importanti d’Italia per sfidare le grandi realtà della Superlega.

Il gruppo Bodema, con il brand Mazda, è fiero di entrare a far parte del mondo del volley, come ammesso da Marco Giovannetti.

“Condividere il percorso con il Cisterna Volley certifica la passione per lo sport che da sempre contraddistingue la nostra famiglia. Il volley in Italia è passione, fair play, grande spettacolo in campo e sugli spalti. Saremo in tribuna a sostenere questa squadra, diventata un riferimento importante per il nostro territorio. E abbiamo voluto fornirle il meglio, la Mazda CX-5 con l’augurio che si possa viaggiare oltre ogni roseo orizzonte”.

Raggiante anche Willner Rivas, potente schiacciatore al primo anno nel Cisterna Volley, dopo essersi distinto nei massimi campionati nazionali di ben nove paesi diversi. “Sono molto contento di poter guidare una macchina così confortevole e familiare come la Mazda CX-5 – racconta Rivas – Mi sto trovando davvero bene, per le mie necessità non potevo chiedere di meglio”.