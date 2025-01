Cisterna, foro nel vetro di un ufficio del centro ASL, si pensa ad uno sparo

Giallo a Cisterna dove nella giornata di martedì 28 gennaio, i Carabinieri della Stazione locale, su richiesta pervenuta da parte del personale del centro ASL della città, sono intervenuti in seguito alla segnalazione

di un piccolo foro nella tapparella e al vetro della finestra di una stanza, causato presumibilmente da un oggetto metallico sferico. Dopo un attento e scrupoloso sopralluogo, i militari non hanno rinvenuto alcuna parte di proiettile, pertanto il movente rimane un mistero. Sono in corso accertamenti e attività d’indagine da parte dei Carabinieri per delineare l’accaduto