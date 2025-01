Formia, Carabinieri denunciano un 30enne per atti persecutori

I Carabinieri di Formia hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni di origini peruviane e residente nel bergamasco per il reato di atti persecutori. In seguito ad un appuntamento ottenuto sui social con una donna di Formia di 40 anni, l’indagato avrebbe importunato la vittima seguendone tutti gli spostamenti e appostandosi sotto la sua abitazione. Questo la vittima, ha ritenuto opportuno rivolgersi ai Carabinieri che, effettuati gli accertamenti dovuti, hanno attivato la procedura del “Codice Rosso”, deferendo in stato di libertà il 30enne per il reato di atti persecutori.