Gaeta intitola la sala conferenze della Pinacoteca a Quirino Leccese

GAETA – Sabato 25 gennaio 2025 alle ore 11 è in programma la cerimonia di scoprimento della targa a seguito della intitolazione della Sala Conferenze della Pinacoteca Comunale di Gaeta all’ ex sindaco Quirino Leccese (delibera n.91 del 7/05/2024).

CHI ERA – Il professor Quirino Leccese, (Gaeta 5/01/1944 – Latina 22/01/2021) è stato una figura di riferimento per il mondo della politica e delle istituzioni scolastiche locali e non solo. Da studente gli venne conferito il Diploma di Maturità Scientifica con abbreviazione, avendo completato il corso degli studi in 4 anni anziché 5 (A.S. 1961/1962). Inoltre, per la media ottenuta agli esami di maturità gli vennero conferiti medaglia e diploma al merito dal Presidente della Repubblica Italiana. E’ stato vincitore della Borsa di Studio della Getty Foundation (con stage a Londra). Dopo la laurea in Fisica Nucleare, conseguita nel 1967 c/o l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, si è avviato alla carriera di docente. Primo classificato in graduatoria di merito nel concorso nazionale a cattedre di Matematica e Fisica (1970), è stato anche Docente e contrattista presso la cattedra di Fisica Superiore dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma. Nel 1986 è risultato vincitore del Concorso nazionale per Presidenze nei Licei Classici e Scientifici (Sezze, Latina, Fondi, Minturno e Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia). Dal 1970 Consigliere e Assessore comunale; Sindaco dal 24/06/1982 al 30/07/1985 e dal 25/02/1987 al 12/06/1988; Presidente della XVII Comunità Montana (1986-1987); Dal 2002 Presidente onorario dell’Associazione Culturale “Novecento”.

«Partiamo dal presupposto che la scelta dell’intitolazione di aree pubbliche o di una sala come in questo caso, debba sempre ricadere su nomi di personalità che si siano distinte in campo civile, professionale ed artisti, e dei quali si intende onorare e perpretare la memoria – dichiara il sindaco Cristian Leccese. Ed è il caso del professor Quirino Leccese, figura molto legata alla città di Gaeta, che nel corso degli anni si è particolarmente distinta nella comunità locale per l’impegno civile, sociale e di dedizione al bene comune svolto con competenza, capacità, spirito di servizio, abnegazione e onestà intellettuale. Pertanto sono particolarmente orgoglioso del doveroso riconoscimento che abbiamo attribuito al grande nostro concittadino e quindi della cerimonia che si terrà sabato».

All’ ingresso della Sala verrà apposta una targa con la dicitura: «Sala Conferenze Prof. Quirino Leccese – Docente, Sindaco e Amministratore illuminato di Gaeta».

Alla cerimonia, oltre al primo cittadino ed una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, è prevista la partecipazione del Consigliere Regionale Cosmo Mitrano. Vi sarà inoltre un omaggio musicale del M° Umberto Scipione: «Un attestato di stima e di affetto nei confronti di una personalità di grande spessore che ho avuto il privilegio di conoscere».