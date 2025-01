Ruba una macchina a Ponza, ma non va molto lontano: denunciato per furto aggravato

PONZA – Ruba una macchina a Ponza, ma non va molto lontano, perché poco dopo sbanda e danneggia alcune auto parcheggiate lungo la strada e abbandona il mezzo in un punto nascosto. I carabinieri hanno ora identificato e denunciato per furto aggravato l’uomo che si era impossessato del mezzo. E’ un 39 enne di origine rumena domiciliato sull’isola.