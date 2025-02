A Latina arriva il nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile

LATINA – Arriva una nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile Nella mattinata di ieri, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha salutato il Tenente Nicola Pantano, neo giunto, quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina. Il Tenente Pantano, dopo aver frequentato, nel 2016, il primo anno di allievo alla Scuola Marescialli di Firenze, ha frequentato l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, dal 2017 al 2022, per poi essere destinato alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (CA). Il 10 gennaio 2024, è stato trasferito al 1° Reggimento Carabinieri Piemonte – Moncalieri (TO), dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone, sino al 15 febbraio u.s., data in cui è stato trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, quale Comandante