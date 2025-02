L’invito del Presidente della Provincia Stefanelli ai giovani

LATINA – “Venite a scoprire questa terra come da ostile è diventata una terra fertile; come si è passati dalla disperazione ad un futuro di speranza” così il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli ha fatto il suo invito ai giovani ad approfittare dell’apertura straordinaria gratuita della Sala Cambellotti la prima domenica di ogni mese a partire dal 2 Marzo. Questa è l’opportunità per visitare uno dei luoghi più emblematici del Palazzo del Governo e ammirare l’opera di Duilio Cambellotti, ‘Agro Redento’.

Ascolta l’intervista integrale al Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli.

Le visite guidate si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 in tre turni di circa un’ora ciascuno. È necessario prenotarsi su eventbrite.it per partecipare alle visite. In questo modo, si garantisce una gestione organizzata e sicura del flusso di visitatori, permettendo a tutti di godere appieno dell’esperienza culturale offerta in un ricco calendario di appuntamenti fino da marzo a febbraio 2026. L’iniziativa, nata in sinergia con il Museo Piana delle Orme, con il quale è stato da poco ufficializzato il Protocollo d’intesa, è stata resa possibile dalla collaborazione con la Prefettura di Latina.