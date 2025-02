Un commerciante trova una busta con 3kg di hashish e chiama i Carabinieri

CISTERNA DI LATINA – Si indaga a Cisterna di Latina sul ritrovamento di una busta con 3kg di hashish. È stato il titolare di un esercizio commerciale a scoprire la busta non di sua proprietà, così ha chiamato i Carabinieri che hanno scoperto i 3 chilogrammi di hashish, divisi in 6 panetti, ciascuno del peso di 500 grammi. I Carabinieri hanno pertanto avviato un’indagine finalizzata a risalire ai soggetti a cui è riconducibile quanto rinvenuto e sequestrato, tutto fa pensare che fosse materiale pronto per lo spaccio.