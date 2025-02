Monte San Biagio, i Carabinieri denunciano due uomini per tentata estorsione in concorso

Nel corso della giornata di ieri, a conclusione di attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno denunciato in stato di libertà due uomini, residenti a Fondi e già noti alle forze di polizia, rispettivamente dell’età di 59 e di 22 anni, per il reato di tentata estorsione in concorso. Nello specifico, a seguito della querela presentata lo scorso gennaio da parte di un uomo di 29 anni, i Carabinieri hanno avviato un’ indagine, la cui conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire nella disponibilità degli indagati materiale informatico e telefoni cellulari utilizzati per inviare al denunciante, tramite social, messaggi anonimi che minacciavano l’incolumità sia del 29enne che di altre due vittime, una donna e un uomo, se non avesse consegnato la somma di duemila euro. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di accertamenti tecnici.