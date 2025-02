Carnevale a Cinecittà World, festa in maschera per tutti, anche per gli amici a quattro zampe

LATINA – In attesa della nuova stagione 2025 di Cinecittà World che partirà venerdì 14 marzo con la celebrazione dei suoi primi 10 anni, il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma festeggia il Carnevale con un programma ricco di animazione e colori. “Da sabato 15 febbraio, la Cinecittà Street si trasforma in un vivace Villaggio di Carnevale dove il divertimento incontra la fantasia, tra maschere, parate scenografiche, carri tradizionali, concorsi di costumi, show dal vivo, battaglie di coriandoli, baby dance per i più piccoli e dolci tipici del periodo”, ci racconta l’Ad di Cinecittà World, Stefano Cigarini.

Fino al 9 marzo la Carnival Street è pronta a trasportare i visitatori in un’atmosfera di festa dal sapore cinematografico in un’esplosione di travestimenti e musica. Ogni ora, la suggestiva Parata dei Carri del Cinema incanta il pubblico con mezzi unici come big foot, chopper, limousine, auto della polizia, transformer, personaggi dei cartoni animati, principesse delle fiabe e supereroi del grande schermo.

Gli spettacoli live arricchiscono l’offerta quotidiana del Parco, a partire dalle 11 alle 18, accompagnando le attrazioni già disponibili per il periodo di Carnevale: Hotel Transilvania, una spassosa avventura insieme al Conte Dracula, ispirata all’omonimo film; la Guerra dei Mondi, esperienza di realtà virtuale ambientata sul set del celebre film di fantascienza; la Sala Giochi e il Truccabimbi di Carnevale per trasformare i piccoli nei loro personaggi preferiti e far esprimere la creatività degli adulti. Ogni giorno sono in palio abbonamenti al Parco per la miglior maschera. Il Parco sarà aperto anche il 4 marzo, dalle 15 alle 18, per celebrare insieme il martedì grasso.

Dalle 17 alle 20, il viaggio nel divertimento continua con Oriental World – Il Festival delle Luminarie Cinesi, un affascinante tuffo nei colori e nelle tradizioni dell’Oriente. Con oltre 220 opere luminose, realizzate a mano da artigiani cinesi, e alte fino a 8 metri, il Festival si snoda lungo un magico percorso di oltre 1 km, intrecciando miti e leggende tra le creature mitologiche del Palazzo del Dragone e Oriental Wonderland, popolato da piante marine e animali fantastici come la Fenice e un Dragone lungo 30 metri. A completare l’esperienza è Oriental Food, un autentico street food cinese.

Sabato 1° marzo la Carnival Street sarà invasa dal Carnevale dei cani. L’evento, in collaborazione con Quattrozampeinfiera, vedrà gli amici a quattro zampe sfilare in maschera insieme ai propri conduttori, pronti a stupire una giuria d’eccezione. Originalità e dettagli saranno la chiave per vincere.

Durante il periodo di Carnevale, l’ingresso a Cinecittà World è disponibile al prezzo speciale di 15€. Il biglietto comprende, oltre al Villaggio di Carnevale, Oriental World e la possibilità di tornare al Parco entro il 31 marzo.

Cinecittà World riaprirà in versione completa venerdì 14 marzo, dando ufficialmente il via alla sua 10° stagione con 40 attrazioni, 6 spettacoli dal vivo e tante novità. Per la data di apertura, il Parco è alla ricerca di oltre 200 figure da inserire: l’appuntamento per tutti coloro in cerca di un’esperienza di lavoro è al Job Talent Day che si terrà sabato 22 febbraio.