Quando lo sport incontra la politica: Dario Ricci e Federico Vergari presentano a Sezze i testi editi da LabDfg

Il comune di Sezze ospiterà venerdì 21 febbraio, alle ore 18:00, presso il Museo archeologico di Sezze, il giornalista e voce dello sport di Radio 21 e Il Sole24ore Dario Ricci per la presentazione del suo ultimo libro Touchdown Mr. President! scritto insieme a Valentina Clemente e edito da Lab DFG. Il libro evidenzia la centralità dello sport negli Stati Uniti e in particolare per gli inquilini della Casa Bianca. Nessun Presidente, infatti, è stato esente da avvenimenti sportivi che hanno incrociato o addirittura influenzato le scelte politiche. In alcuni casi lo sport è stato strumento di propaganda, in altri casi una vera e propria bandiera di democrazia e libertà.

Sullo sfondo troviamo anche l’intreccio con i principali eventi storici degli Stati Uniti, come la guerra del Vietnam che vide la rinuncia alla chiamata alle armi di Cassius Clay/Muhammad Ali e con il Presidente Johnson a dover gestire questo duro “colpo”.

Si tratta di un testo di grande attualità: le cose oggi si fanno ancora più interessanti visto che il quarterback della White House, Donald Trump, ha scelto proprio l’evento sportivo più atteso dell’anno, la finale di Super Bowl, come prima vetrina importante della sua nuova presidenza.

Per Dario Ricci è anche un ritorno nel paese di Daniele Nardi visto che lo stesso giornalista scrisse un libro (In vetta al mondo. Storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni) sull’alpinista scomparso. Insieme a Ricci ci sarà anche il giornalista Federico Vergari, autore del libro Atlante illustrato degli sport inusuali edito da Lab DFG. Tra gli sport curiosi raccontati da Vergari il cheerleading, praticato dai presidenti Bush padre e figlio.

Il consigliere comunale di Sezze Daniele Piccinella, ai microfoni di Radio Immagine, ha spiegato che l’evento ha lo scopo di parlare e di sport e politica, del loro rapporto e soprattutto di come gli americani vivono questa simbiosi. Ascolta l’intervista:

Modereranno l’incontro due appassionati di politica e sport: Franco Abbenda e l’americano setino Joe Mancini.