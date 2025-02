Nel territorio lepino tre impianti fotovoltaici e sei stazioni ricarica

Tre impianti fotovoltaici e sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Due pulmini elettrici di ultima generazione -9 posti- finanziati dal progetto Lepini Green -prima Green Community del Lazio- ed a disposizione delle necessità condivise dei comuni della XIII Comunità montana dei Monti Lepini ed Ausoni. Le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’Abbazia di Fossanova e alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, l’onorevole Antonello Aurigemma, il Sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, il Commissario XIII Comunità Montana Lepini e Ausoni, Onorato Nardacci.

Con questi interventi -oggi pienamente realizzati- si conclude il modulo del progetto dedicato appunto a energia e mobilità.

Presentata inoltre, nel corso della conferenza stampa la realizzazione, con il contributo di Envision, di una infrastruttura avanzata per la mobilità sostenibile, grazie all’installazione -nei Comuni di Cori, Maenza, Roccagorga, Sermoneta, Sezze e Sonnino- di sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW, di ultima generazione, integrate nei pali dell’illuminazione pubblica.

A completare il reale -e non solo simbolico- processo di transizione ecologica che deve continuare nel futuro, è la contemporanea dotazione di due pulmini Verso Toyota, pulmini elettrici -9 posti- di ultima generazione per il trasporto passeggeri che il finanziamento , con i fondi PNRR e il co finanziamento della Regione Lazio, ha reso possibile per le esigenze condivise dei comuni che fanno parte del territorio della Lepini Green, prima Green Community del Lazio.