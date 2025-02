E’ ufficiale: il Lazio ospiterà le finali nazionali under 15 di volley

Fondi e Gaeta sono state scelte per le finali nazionali Under 15 di volley, le gare, che assegneranno lo scudetto di categoria, si svolgeranno dal 28 maggio al 2 giugno

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato tutte le località che ospiteranno le BigMat Finali Nazionali Giovanili 2025 e, tra le città scelte, ci sono anche Fondi e Gaeta. Il Lazio, in particolare la provincia di Latina, torna quindi ad essere protagonista del grande volley giovanile, preparandosi ad ospitare le finali Under 15 maschili. Dopo le finali Under 16 femminili di Roma del 2022, la Regione accoglierà le migliori rappresentative di tutto lo Stivale, pronte a darsi battaglia sul campo per conquistare l’ambito scudetto di categoria. Gli incontri inizieranno il 28 maggio e si concluderanno il 2 giugno con il gran finale.

“Queste finali nazionali sono una grande opportunità di rilancio in una zona – ha dichiarato Fabio Camilli, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio – quella del sud pontino, che ha una grande tradizione pallavolistica. Tuttavia, questi ultimi anni non sono stati semplici e le finali Under 15 Nazionali costituiscono un’opportunità di rilancio di tutta l’attività societaria locale che beneficerà di una vetrina importante come questa”.

“Siamo molto contenti e orgogliosi che ancora una volta si possa organizzare una finale giovanile sul nostro territorio. Claudio Romano, Presidente Comitato Territoriale Latina: Le difficoltà sicuramente saranno tante perché l’impiantistica vive giornate poco felici. Tuttavia, facendo squadra e gruppo, proprio come l’ultima volta quando ospitammo le finali a Latina nel 2017, realizzeremo una grande finale. Faremo un altro grande evento e, ancora una volta, porteremo l’Italia della pallavolo giovanile nella nostra regione, continuando una tradizione che va avanti da parecchio tempo”.