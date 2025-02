Benacquista Assicurazioni: vince Jesi. Sfida intensa ed equilibrata

LATINA – Un’altra gara equilibrata e intensa quella che ha visto la Benacquista Assicurazioni Latina Basket impegnata nel fronteggiare una coriacea General Contractor Jesi. Nerazzurri bravi a gestire la prima metà di gara mostrando una buona intesa di squadra e riuscendo a tenere a freno l’impeto degli avversari. La seconda parte del match ha evidenziato il piglio diverso degli ospiti che con un parziale di 20-2 mettono in difficoltà gli avversari. Buona la reazione di Baldasso e compagni, che ristabilisce l’equilibrio, mantenuto fino ai secondi finali. Il fallo sistematico e la precisione di Jesi dalla lunetta decretano il risultato finale di 71-76 che premia la compagine marchigiana. Il prossimo appuntamento è per domenica 2 marzo alle ore 18:00 al PalaCarrara di Pistoia, dove i nerazzurri sfideranno la TGEMA Montecatini, in occasione della trentunesima giornata della regular season.