Festival di Sanremo, arriva in orchestra Rachele Stefanelli di Gaeta

LATINA – Proseguono al teatro Ariston di Gaeta per la giovane musicista pontina Rachele Stefanelli le prove con l’orchestra del Festival di Sanremo. Un importante traguardo per la strumentista originaria di Gaeta diplomata in Viola. Ventisei anni, diplomata in conservatorio, attualmente iscritta al terzo anno del corso di alto perfezionamento presso l’accademia internazionale di Imola, ha già collaborato con artisti come Elisa e Renato Zero.

Mancherà invece ai seguaci pontini della kermesse canora, Luca Velletri, cantante e corista di lungo corso, con alle spalle venti edizioni del Festival di Sanremo, impegnato quest’anno nel programma “Ora o mai più”, lo show musicale, condotto da Marco Liorni, che – fra l’altro – vedrà ospiti questa sera (8 febbraio) Amedeo Minghi e Ivana Spagna.