Uomo investito e ucciso da un treno a Campoleone, circolazione sospesa

APRILIA – Tragedia questa mattina sulla linea Roma- Napoli via Formia, dove per cause in corso di accertamento, nei pressi della stazione di Campoleone, una persona è stata travolta e uccisa da un treno. Le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini.

A causa dell’incidente la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 8:35 di questa mattina e sta riprendendo gradualmente.

RfI avverte che treni Intercity e Regionali possono riportare un maggiore tempo di percorrenza fino a 90 minuti o subire cancellazioni o limitazioni di percorso.