GDF Latina: sequestrati 5 immobili e quote societarie per oltre un milione di euro

La Guardia di Finanza di Latina ha dato esecuzione a un decreto di sequestro finalizzato alla successiva confisca, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma su proposta della Procura della Repubblica di Latina. Il provvedimento ha interessato un soggetto di origine campane, residente in provincia di Latina e alcuni suoi familiari, imputato tra l’altro, per reati fiscali e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

L’attività d’indagine scaturisce da una puntuale mappatura del territorio pontino riguardante i soggetti gravati da specifici pregiudizi in materia di reati economico finanziari, e ha consentito di ricostruire sia la pericolosità sociale qualificata dell’uomo e di suoi diversi congiunti, sia l’assoluta sproporzione fra il patrimonio detenuto e i redditi dichiarati al Fisco.

Le risultanze investigative sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Latina che ha proposto e ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, l’applicazione della misura di prevenzione del sequestro propedeutico alla confisca del patrimonio nella disponibilità del soggetto: 5 immobili di pregio siti nei comuni di Latina, Sabaudia, Priverno e quote societarie dal valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Nel caso in cui il soggetto interessato non riuscirà a dimostrare che il patrimonio sequestrato sia stato acquistato con denaro di provenienza lecita, i beni confiscati saranno sottratti al circuito dell’economia criminale per essere restituiti a beneficio della collettività.