Terracina, 25kg di pesce non tracciato sequestrato dalla Guardia Costiera

Sono circa 25 i chilogrammi di prodotto ittico non tracciato posto sotto sequestro dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina che, durante gli ordinari controlli di polizia in ambito portuale, hanno intercettato e sanzionato un’attività illecita di vendita di pescato condotta abusivamente presso la banchina del porto, in assenza delle certificazioni previste e in violazione delle più basilari norme di conservazione.

Il prodotto della pesca, infatti, per essere destinato alla vendita, deve rispondere ai requisiti di igiene, qualità e tracciabilità in ogni fase della filiera affinché tutte le informazioni attestanti la provenienza legale del pescato siano garantite al cittadino. La mancata osservazione di opportuni accorgimenti e degli adeguati controlli di conservazione e tracciabilità può esporre il consumatore a concreti rischi per la salute.

L’intervento della guardia costiera ha consentito pertanto di interrompere una condotta illecita posta in danno della salute dei cittadini ed a discapito degli operatori del settore regolarmente autorizzati alla commercializzazione del prodotto ittico. Si raccomanda, ancora una volta, di acquistare esclusivamente prodotto ittico che assicuri il rispetto della normativa vigente relativa alla corretta tracciabilità del pescato, evitando di acquistare pescato di dubbia provenienza o illecitamente venduto