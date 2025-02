Il Latina chiama il pubblico per l’anticipo contro la Cavese: biglietti a 5 euro

LATINA – Il Latina si prepara per l’importante sfida casalinga contro la Cavese che la vedrà impegnata venerdì prossimo alle 20,30 nell’anticipo della 26 esima giornata del campionato di Lega Pro. Con 26 punti in classifica i pontini inseguono la squadra di Cava dei Tirreni che è a soli tre punti di distacco.

Per sostenere la squadra, la società sportiva ha lanciato proprio in queste ore una promo speciale: tutti i biglietti per il match per tutti i settori (senza oneri di prevendita aggiuntivi) costeranno 5 euro. Gli U14 potranno usufruire ugualmente dei maggiori sconti a loro dedicati “Facciamo sentire forte la voce di tutta Latina”, è l’appello del club. I nerazzurri dopo le ultime due sconfitte e il successo della Casertana a Taranto sono in zona Playoff.

Intanto il Latina si rinforza in difesa con l’ingaggio di Francesco Rapisarda, terzino destro classe 1992, con oltre 300 presenze in serie C, che arriva in nerazzurro dopo l’ultima esperienza con il Catania.