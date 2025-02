L’Its Academy Biocampus di Latina inventa un panino e vince la Bun Reiventing Challange

LATINA – Un panino ispirato alla primavera, con i suoi profumi e i colori tipici della bella stagione, ideato e preparato con cura per poter vincere la Bun Reinventing Challenge promossa dalla startup Simply SFA negli spazi di The Factory – Food Designers, nell’headquarter di Autogrill.

Gli studenti dell’Its Academy Biocampus di Latina sono partiti per Rozzano (Milano) con una missione ben precisa e hanno portato a casa il risultato: hanno vinto la sfida e la possibilità di partecipare a una masterclass con lo chef Simone Salvini.

Durante la competizione, alla quale hanno partecipato anche l’Its Agroalimentare per il Piemonte di Torino e l’Its Tech & Food Academy di Parma, i giovani partecipanti hanno realizzato e presentato un proprio panino a una giuria di esperti del settore agroalimentare, rappresentanti del team marketing e innovazione, nonché a specialisti del food & beverage di Autogrill. Non c’è stato dubbio: la creazione degli studenti dell’Academy Biocampus di Latina è stata la migliore. Ora il loro panino sarà sottoposto a una fase di test per valutare il possibile inserimento nell’offerta della nota catena di ristorazione.

“Partecipare al Bun Reinventing Challenge è stata un’esperienza che ci ha spinto a ripensare la ristorazione come qualcosa di più di un semplice pasto: un racconto, un’innovazione, una visione. Abbiamo sperimentato un percorso di contaminazione creativa, in cui il cibo è diventato il linguaggio per esprimere idee e competenze”, hanno commentato entusiasti gli studenti.

Gli ingredienti del panino non sono stati rivelati ma senza dubbio questi giovani studenti si sono lasciati ispirare dai colori, dai profumi e dai sapori del territorio pontino, trinomio vincente nella proposta formativa dell’Its Academy Biocampus di Latina che fa della forte vocazione agricola dell’Agro pontino, con le sue tradizioni e una spiccata cultura agro-alimentare, il suo tratto distintivo e punto di forza.