Scarcerato Mario Eutizia, una perizia scagiona il badante che si era autoaccusato

LATINA – Ha lasciato il carcere di Santa Maria Capua Vetere, rimesso in libertà dal giudice, Mario Eutizia il badante di 48 anni di Napoli che si era autoaccusato di aver ucciso, somministrando dosi massicce di sedativi, quattro anziani di cui due residenti a Latina che aveva assistito tra il 2017 e. 2018.

Dalla perizia disposta dalla Procura della Repubblica è infatti emerso che il presunto sovradosaggio non ha provocato la morte dell’unico anziano il cui corpo non era stato cremato e che è stato riesumato. Per questo il Gip del Tribunale di Latina ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal legale dell’indagato che era in carcere da agosto.

Al Messaggero Latina, il figlio di uno degli anziani assistiti aveva raccontato la sua costernazione di fronte alla notizia dell’arresto di Eutizia: “Ci dissero che era bravissimo e così è stato, cucinava benissimo, mio padre era sempre ordinato. Siamo sconvolti». Ora la novità nell’inchiesta.