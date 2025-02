Investimento sui binari tra Itri e Fondi, un morto: linea ferroviaria in tilt

LATINA – E’ sospesa da tre ore la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia per l’investimento di una persona avvenuto sui binari nel tratto compreso tra Fondi e Itri. La tragedia si è verificata intorno alle 13.30. E’ in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti e l’identificazione della persona e per ricostruire le cause di quanto accaduto.

I treni Intercity e Regionali stanno subendo limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi. Affollatissima la stazione di Latina Scalo dove alcuni convogli vengono fermati e terminano la loro corsa: tanti i pendolari provenienti dalla Capitale che sono in attesa di un treno per raggiungere i comuni del sud pontino.

Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe un uomo, ma l’identificazione appare molto difficile per le condizioni in cui il corpo si trova dopo l’impatto con il convoglio. Solo pochi giorni fa, sabato, un uomo si era gettato sotto un treno all’altezza di Campoleone.

Treni Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• IC 583 Milano Centrale (5:10) – Napoli Centrale (15:36): il treno oggi termina la corsa a Latina.

I passeggeri diretti a Formia e Aversa possono proseguire con i primi treni utili.