Ruba bottiglie di vino al supermercato, poi aggredisce una dipendente che cerca di fermarlo: arrestato

LATINA – Si è impossessato di quattro bottiglie di vino al Carrefour di Via del Lido e per allontanarsi senza essere fermato ha aggredito la responsabile del punto vendita. La Polizia di Stato di Latina ha arrestato in flagranza di reato un uomo, cittadino di nazionalità russa. Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute sul posto immediatamente dopo la segnalazione della dipendente, che aveva prima notato l’uomo, già conosciuto in quanto autore di piccoli furti all’interno del negozio, aggirarsi per i corridoi del supermercato e fermarsi davanti agli espositori degli alcolici.

Dal monitor della video sorveglianza, la responsabile ha poi visto l’uomo nascondere le bottiglie di vino nello zaino provare a imboccare l’uscita senza pagare, quindi lo ha fermato appena fuori dal punto vendita chiedendogli di aprire lo zaino. A quel punto l’uomo ha iniziato ad aggredire la donna, prima verbalmente poi anche fisicamente, facendole male ad una mano fino a che sono arrivate sul posto le pattuglie della Squadra Volante che lo hanno e portato in Questura.

L’uomo quando è stata formalizzata la denuncia della responsabile del punto vendita è stato dichiarato in arresto per rapina impropria e sarà trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata di mercoledì.