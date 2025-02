L’ Associazione Amici del Cane di Latina presenta:  concerto di beneficenza VoiceLab Live!

Musica e solidarietà per aiutare gli amici a quattro zampe senza padrone, bisognosi di cure e amore. L’associazione Amici del Cane di Latina Odv ha infatti organizzato sabato 1° marzo una serata al Circolo Cittadino. La VoiceLab Band proporrà una scoppiettante serata di jazz e bossa nova: i brani più celebri, classici del passato e successi del presente, reinterpretati con arrangiamenti originali, frutto del lavoro del laboratorio di musica d’insieme attivo da due anni presso la Casa di Quartiere di Borgo Piave di Latina.A esibirsi numerosi artisti: le cantanti Lia Mangione e Laura Fantasia, Marco Tasciotti al clarinetto e sassofoni, Claudio Camilletti al sassofono tenore, Roberto Zorzo alla fisarmonica, Faustina Ciaramella al pianoforte, Mimmo Di Francesco, Alessandro Loreti e Vittorio Neri alle chitarre, Pierangelo al basso elettrico, Sergio Sgambato al contrabbasso, Natino Giardina e Paolo Marchesini alla batteria e percussioni.Una serata che unisce buona musica, divertimento e solidarietà per aiutare l’Associazione Amici del Cane di Latina che da decenni ospita e si prende cura di cani e gatti in attesa di una felice adozione. Il concerto si terrà al Circolo Cittadino di Latina sabato 1° marzo alle ore 21.00, per partecipare o chiedere maggiori informazioni sono a disposizione i numeri 0773.662177 e 375 645 9655 (WhatsApp) e l’indirizzo email associazioneamicidelcane@gmail.com.