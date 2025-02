Sebastiano a soli 8 anni lotta per la vita: raccolta fondi per portarlo negli Usa

LATINA – Sono giorni che la notizia viaggia veloce sui social, dopo i primi momenti di dubbio subito sono arrivate purtroppo le certezze della fondatezza della notizia. Sebastiano un bambino di soli 8 anni di Latina lotta per la vita. Gli è stato diagnosticato un tumore aggressivo, senza scampo, una diagnosi che ha fatto crollare la terra sotto i piedi dei genitori e dei familiari. Dopo essersi rivolti ai migliori specialisti, purtroppo la notizia peggiore è arrivata: “non c’è possibilità di guarigione, godetevi il tempo che resta”. Monia e Francesco, i genitori di Sebastiano, rifiutano di arrendersi e stanno cercando ovunque un trattamento che possa dare al bambino una possibilità. In questo percorso difficile, la coppia ha individuato alcune strutture internazionali specializzate in terapie innovative, ancora non disponibili in Italia. Questi trattamenti, però, hanno costi molto elevati, e la famiglia da sola non può sostenerli. È una corsa contro il tempo e per questo, per finanziare le cure, Monia e Francesco hanno deciso di lanciare una raccolta fondi. Per chi volesse contribuire o avere maggiori informazioni potete visitare il link

https://www.gofundme.com/f/salviamo-sebastiano-abbiamo-bisogno-di-te-ora?attribution_id=sl:36348128-6e65-41ad-8146-9a889e902410&lang=it_IT&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp