Mistero ad Aprilia: ai sanitari del 118 dice di essere stato investito, ma si sospetta un’aggressione

APRILIA – Una storia su cui far luce quella emersa nelle scorse ore ad Aprilia dove un uomo ha chiesto l’intervento del 118 dicendo di essere stato investito da un’auto, ma i sanitari hanno avuto dei dubbi e hanno informato le forze dell’ordine.

I carabinieri della Sezione radiomobile del reparto Territoriale di Aprilia sono quindi intervenuti constatando che un uomo di 37 anni del posto, già noto alle forze di polizia, dichiarava di essere stato vittima di un incidente. Per la natura delle lesioni riportate, il personale medico ha deciso di disporre il suo trasferimento all’ospedale San Camillo di Roma per essere sottoposto a intervento chirurgico.

Sono state poi avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto, se l’uomo abbia dichiarato il vero o sia piuttosto rimasto vittima di un pestaggio. Secondo i medici, infatti, il quadro clinico emerso, le lesioni riportate, potrebbero essere compatibili con un’aggressione.