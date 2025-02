Fondi, forniscono false generalità ai Carabinieri: uomo e donna denunciati

I Carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna di Itri per false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dai militari per un controllo alla circolazione stradale a Fondi. Alla guida c’era il 53enne che ha fornito delle false generalità che non hanno convinto i militari. Effettuando gli accertamenti i carabinieri hanno verificato che l’uomo aveva dichiarato il falso ed era anche sprovvisto di patente di guida, perciò sanzionato secondo le norme del codice della strada. I militari hanno poi scoperto che sia lui che la donna di 41 anni erano sottoposti alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Fondi, e per questo sono stati anche denunciati.