Pedopornografia, scacco alla banda, 34 arresti, Nel Lazio coinvolte Latina, Frosinone, Roma e Viterbo

LATINA – Un’operazione della polizia postale su un vasto giro di pedofilia si è conclusa in queste ore con l’arresto di 34 persone e ha riguardato anche Latina e nel Lazio Roma, Frosinone e Viterbo. Le indagini coordinate dalla procura distrettuale di Catania hanno portato anche a eseguire 115 perquisizioni in mezza Italia da nord a sud. Scoperta una banda accusata di sfruttamento sessuale di minorenni online, anche di bambini piccoli. Gli adepti, di varia estrazione sociale, hanno fra i 21 e i 59 anni, e sono tutti di sesso maschile.

Nel corso delle investigazioni gli agenti hanno agito sotto copertura ed è emerso che gli appartenenti al gruppo criminale sfruttavano anche i loro figli. Nell’operazione sono stati coinvolti più di 500 investigatori, alcuni dei quali si sono spacciati per persone interessate a scambiare materiale pedopornografico. Sequestrati pc e migliaia di files scaricati dagli indagati e contenenti anche immagini di atti sessuali su bambini piccoli.

Gli indagati si servivano di profili anonimi e usavano sistemi di crittografia per non essere individuati e non lasciare tracce, ma gli agenti si sono infiltrati in una piattaforma di messaggistica scoprendo il sistema di scambio di immagini pornografiche riguardanti minori. Due degli arrestati avevano video e foto di abusi su minorenni che erano stati autoprodotti.

Le misure cautelari sono state eseguite a Catania, Siracusa, Agrigento, Napoli, Pescara, Foggia, Roma, Latina, Milano, Brescia, Firenze, Reggio Calabria, Cosenza, Pordenone, Lecce, Viterbo, Avellino, Barletta-Andria- Trani, Frosinone, Varese, Vicenza, Cagliari.