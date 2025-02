Sala Cambellotti: sarà possibile visitarla gratuitamente ogni prima domenica del mese

La Provincia di Latina annuncia l’apertura gratuita della Sala Cambellotti la prima domenica di ogni mese. Un’opportunità per visitare uno dei luoghi più emblematici del Palazzo del Governo e ammirare l’opera di Duilio Cambellotti, ‘Agro Redento’.

“A dicembre, in occasione del novantesimo anniversario della nostra Provincia, ci eravamo impegnati a offrire questa opportunità, e oggi possiamo presentare il calendario delle aperture straordinarie della Sala Cambellotti – ha affermato il Presidente Gerardo Stefanelli, introducendo l’iniziativa in collaborazione con il Museo Piana delle Orme. – Ogni prima domenica del mese, sarà possibile partecipare gratuitamente a visite guidate mattutine, con l’occasione di scoprire la storia di uno dei palazzi di fondazione più significativi della città e di ammirare l’opera simbolo che si trova all’interno della Sala Cambellotti. La Redenzione dell’Agro, evocata dall’opera di Cambellotti, racchiude la storia di rinascita del nostro territorio e richiama i valori fondamentali che hanno guidato la sua costruzione. Per questo motivo, abbiamo voluto partire proprio da questa opera per iniziare a raccontare il vasto patrimonio che il nostro Ente custodisce, dandogli il giusto riconoscimento.

Le visite guidate si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 in tre turni di circa un’ora ciascuno. È necessario prenotarsi su eventbrite.it per partecipare alle visite. In questo modo, si garantisce una gestione organizzata e sicura del flusso di visitatori, permettendo a tutti di godere appieno dell’esperienza culturale offerta in un ricco calendario di appuntamenti fino da marzo a febbraio 2026. L’iniziativa, nata in sinergia con il Museo Piana delle Orme, con il quale è stato da poco ufficializzato il Protocollo d’intesa, è stata resa possibile dalla collaborazione con la Prefettura di Latina.

“La Sala Cambellotti non è solo un luogo di arte e storia, ma diventa anche un punto di incontro per la comunità, stimolando dialoghi e riflessioni sulla nostra eredità culturale. Speriamo che questa apertura gratuita possa invogliare sempre più persone, sia residenti che turisti, a scoprire e apprezzare le meraviglie che la Provincia di Latina ha da offrire. In questo periodo di rinnovamento e vivacità culturale che sta attraversando la nostra Provincia – dal riconoscimento della Via Appia Regina Viarum come patrimonio Unesco alla nascita della Fondazione per il centenario della città di Latina – desideriamo promuovere un rinnovato interesse verso l’identità culturale e storica di questa provincia, radicando nella cittadinanza un nuovo senso di appartenenza.” – ha concluso il Presidente Stefanelli.

La prima visita avrà luogo domenica 2 marzo 2025, mentre la Sala Cambellotti verrà aperta per una visita straordinaria di lancio dell’iniziativa lunedì 24 febbraio alla presenza delle autorità e della stampa.