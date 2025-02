Giornata Internazionale della lingua madre, al Circolo Cittadino poesie e canti per valorizzare l’identità dei popoli

Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della “Giornata Internazionale della lingua madre” il Gruppo FAI Ponte fra culture, appartenente alla Delegazione FAI di Latina con la presenza del capo delegazione dott.ssa Gilda Iadicicco, il 21 febbraio alle h. 17,00 presso il Circolo Cittadino di Latina, ha organizzato un incontro con testimonianze e racconti di stranieri provenienti da paesi come l’India l’Ucraina, il Senegal, poesie, canti e racconti dei loro paesi d’origine saranno il focus dell’incontro.

Saranno presenti ed introdurranno gli interventi la dott.ssa Pina Romano e la prof.ssa Ilenia Torresi capi gruppo, volontarie straniere del gruppo FAI Ponte ed esponenti del giornalismo. Il ritmo poi delle percussioni ed i canti del musicista senegalese Ismaila Mbaye ci porteranno nel cuore dell’Africa coinvolgendoci e rendendoci protagonisti in un unico messaggio. Uno spettacolo che trascende i confini e coinvolgerà il pubblico in note e movimenti che raccontano storie di bellezza, incontri e speranze avvolgendo i partecipanti in un mondo di emozioni profonde ed armonia universale.

Gruppo FAI Ponte fra culture Delegazione di Latina nasce nel 2024 grazie alla partecipazione ad un bando indetto dagli Amici del FAI, con l’obiettivo di valorizzare e conoscere le diverse identità dei popoli e il loro patrimonio culturale, artistico e sociale. Già impegnato nello scorso anno alla conoscenza del territorio pontino ha offerto ai corsisti un percorso informativo storico sociale conclusosi con visite sul territorio e la partecipazione alle giornate FAI offrendo visite in lingua ucraina ed inglese.