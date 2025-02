Latina, semaforo lampeggiante in via Aspromonte scontro tra due auto

LATINA – Due incidenti stradali con danni e feriti si sono verificati questo pomeriggio a Latina, uno in Via Volturno, l’altro in Via del Lido.

Erano le 16 circa di oggi quando all‘incrocio tra via Volturno e via Aspromonte, una mancata precedenza a semaforo lampeggiante, ha causato la collisione tra due auto una delle quali è finita sul marciapiede contro un palo. Sul posto per ricostruire l’incidente è intervenuta la Polizia Locale. Le ambulanze del 118 hanno trasportato in ospedale due donne rimaste ferite in maniera non grave.

Il secondo incidente, sempre a causa di una mancata precedenza si è verificato all’altezza del centro commerciale Morbella, all’incrocio tra via del Lido e Via Picasso dove due auto hanno terminato la corsa sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118. Coinvolte nello scontro anche due auto in sosta.