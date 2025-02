Senza acqua Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina

Interruzione idrica programmata per riparazioni urgenti sulla condotta adduttrice da Sardellane, nel Comune di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina dalle ore 13:00 del 20/02/2025 fino alle prime ore del mattino del 21/02/2025, lo rende noto Acqualatina.

Le zone interessate sono:

Sabaudia: intero comune

San Felice Circeo: Zona Bassa e Borgo Montenero

Terracina: Colle la Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo

Si rende noto che, per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, saranno disponibili le seguenti autobotti:

San Felice Circeo:

Piazza IV Ottobre (B.go Montenero),

Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

Piazza Italo Gemini (presso pineta)

Sabaudia:

Piazza del Comune

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.

Ci scusiamo per il disagio.

Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.