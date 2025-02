Bancarotta fraudolenta, arrestato dopo la condanna un 67 enne di Sezze

LATINA – E’ stato arrestato dalla squadra mobile di Latina un uomo di 67 anni residente a Sezze condannato per bancarotta fraudolenta e ricettazione: deve scontare sei anni e 10 mesi di reclusione. A novembre del 2014 la stessa persona era finita al centro di un0indagine dei carabinieri perché aveva stoccato, in un capannone preso in affitto in Via Acquaviva a Sezze, 20 tonnellate di cioccolato, parte di un furto di 160 tonnellate di cioccolato Lindt avvenuto a Lodi. L’uomo è stato portato nel carcere di Latina.

Nei giorni scorsi gli agenti della la Squadra Mobile hanno anche rintracciato a arrestato un cittadino romeno di 35 anni condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione. L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era stato arrestato a Latina il 4 febbraio 2022 perché indossava una divisa operativa dei carabinieri, accusato di possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai Corpi di Polizia.