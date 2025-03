LATINA – Si è spenta Gianna Sangiorgi fondatrice del Tribunale dei diritti del Malato a Latina, aveva 75 anni Una vita di impegno nella difesa dei pazienti soprattutto i più deboli, punto di riferimento per cittadini e istituzioni quando i servizi funzionavano male o non erano in grado di dare assistenza degna. La sua ultima battaglia per il potenziamento dei servizi per la Salute Mentale.

I funerali saranno celebrati domattina alle 11 nella Chiesa di San Carlo Borromeo.