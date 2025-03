Latina, colpito al volto con una bottigliata il titolare di un fast food

LATINA – Indagano i carabinieri su un’aggressione avvenuto sabato notte in Via Emanuele Filiberto, nel centro di Latina, il titolare di un fast food, un cittadino di nazionalità indiana di 36 anni, già noto alle forze di polizia, è stato stato vittima di un’aggressione da parte di un connazionale. Quest’ultimo, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza un apparente motivo, lo ha colpito al volto con una bottiglia di vetro e poi si è dato alla fuga. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Goretti.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto e risalire al responsabile.