Cisterna, nuova rotatoria all’incrocio tra S.P. Cisterna- Aprilia e le strade comunali Plinio il Vecchio e Mediana

LATINA – Partiranno lunedì 3 marzo i lavori di sistemazione e adeguamento dell’intersezione tra la S.P. Cisterna Carano Aprilia e le Strade Comunali Plinio il Vecchio e Mediana per Cisterna.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rotatoria con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Metalsystem Srl, aggiudicataria dell’appalto a seguito di una gara ad offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto, finanziato dalla Provincia di Latina con un investimento complessivo di 250.000 euro, introduce una serie di migliorie tecniche per garantire maggiore efficienza e durabilità.

L’opera è finalizzata a garantire maggiore sicurezza nelle ore notturne, grazie all’integrazione dell’illuminazione sulla corona della rotatoria e sulle aiuole spartitraffico; il potenziamento della durabilità della pavimentazione stradale, per una maggiore resistenza nel tempo; una miglioria estetica con l’allestimento del verde con essenze a bassa idroesigenza, per garantire un impatto ambientale sostenibile e una ridotta necessità di manutenzione.

Soddisfazione per l’avvio dei lavori è stata espressa dal Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e dal Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici ed Attività Tecniche Renio Monti, dichiarando: “Questo intervento rientra nel piano di miglioramento della viabilità provinciale che stiamo portando avanti con determinazione. La nuova rotatoria consentirà di ridurre il rischio di incidenti in un punto critico della rete stradale e di migliorare la fluidità del traffico, a beneficio di cittadini e imprese. Investire sulla sicurezza e sulla qualità delle infrastrutture è una priorità per la Provincia di Latina e continueremo a lavorare in questa direzione.”

L’intervento, atteso da tempo dai residenti e dagli automobilisti che quotidianamente percorrono questa intersezione, rappresenta un passo avanti nella modernizzazione della viabilità locale. La durata complessiva dei lavori è prevista in 90 giorni, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi alla circolazione.