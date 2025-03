Violenza fisica e minacce di morte nei confronti della compagna: arrestato a Napoli dalla Polizia di Latina

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un italiano gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. In particolare la Squadra Mobile della Questura di Latina aveva raccolto le angosciate dichiarazioni di una donna che riferiva di avere già sporto una denuncia nel 2022 contro il proprio convivente per una serie di comportamenti violenti perpetrati tra le mura domestiche: schiaffi, rottura di suppellettili ed oggetti in casa, e addirittura utilizzando un’ascia il danneggiamento dei vetri dell’auto; a seguito di tale denuncia era stata emessa la misura del divieto di avvicinamento. Dopo la successiva condanna alla pena di anni tre e sei mesi per i fatti del 2022, la donna ha riferito che erano ripresi i comportamenti prevaricatori dell’uomo ed in particolare aggressioni fisiche e minacce di morte esplicite. Sulla scorta del quadro indiziario la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha richiesto e ottenuto l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina a Napoli e, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale del capoluogo partenopeo.