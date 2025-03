Alto Impatto ad Aprilia, arrestato un 19enne con 65 grammi di cocaina

APRILIA – Dopo il quarto episodio criminale ad Aprilia, gli spari mercoledì sera in Via Lussemburgo contro una Fiat 500, nella serata di ieri (giovedì) è stato realizzato un nuovo servizio interforze ad “alto impatto” così come deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato nei giorni scorsi dalla Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, con il coordinamento tecnico operativo del Questore Fausto Vinci e in sinergia ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Christian Angelillo e della Guardia di Finanza Col. Giovanni Marchetti. Un aumento del livello di attenzione di fronte alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini, che richiede l’azione coordinata di tutte le forze di polizia in campo.

Nell’ambito dei controlli effettuati dal personale dell’Arma dei Carabinieri, il Reparto Territoriale di Aprilia ha tratto in arresto un ragazzo di 19 anni residente nel Comune di Anzio, trovato in possesso di droga. Il giovane era stato fermato proprio durante un posto di controllo e sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso di 65 grammi di cocaina. A casa i militari dell’Arma hanno poi trovato anche alcuni grammi di hashish.

Le pattuglie e i reparti specializzati della Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Commissariato di P.S. di Cisterna, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia Locale di Aprilia hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio e principalmente nei quartieri della zona centrale della Città e nelle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati e il proliferare di fenomeni di particolare allarme sociale. Identificate 233 persone, di cui 38 con pregiudizi di polizia, 128 i veicoli controllati.