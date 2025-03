Consegnato alla Rianimazione del Goretti un nuovo video-laringoscopio “In ricordo di Daniele”

LATINA – E’ stato consegnato questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti un nuovo video laringoscopio che è ora in dotazione al reparto di Rianimazione. La donazione, che arriva dalla Odv in Ricordo di Daniele Organizzazione di Volontariato, è stata formalizzata da Antonietta Parisi, la mamma di Daniele, presidente dell’Associazione che da molti anni opera nel volontariato. Un apparecchio costato 16mila euro, il secondo videolaringoscopio dopo quello donato in periodo Covid.

“Ringrazio Daniele che mi ha indicato la mia strada e tutti coloro che mi aiutano con la loro generosità – ha commentato Antonietta consegnando l’apparecchio – Daniele aveva questo desiderio di aiutare gli altri e lo abbiamo fatto. Così mio figlio dopo 26 anni è ancora presente”.