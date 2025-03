Aprilia, colpi di pistola in centro: indagini in corso

Momenti di paura ieri sera ad Aprilia, dove alcuni spari hanno interrotto la quiete cittadina. I Carabinieri, allertati da una segnalazione al 112, sono intervenuti nel centro urbano, trovando 10 bossoli sul posto. Il materiale è stato repertato e sottoposto ad accertamenti balistici. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a cose o proprietà. Tuttavia, l’episodio desta preoccupazione e le forze dell’ordine stanno analizzando immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire ai responsabili. Le indagini, condotte dal Reparto Territoriale di Aprilia, non escludono alcuna pista, comprese ipotesi di avvertimento o legami con la criminalità locale.

L’accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la necessità di maggiore vigilanza. Da settimane ad Aprilia si registrano episodi di criminalità che hanno spinto le forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, ad avviare operazioni mirate di controllo del territorio. Nella notte tra il 27 e il 28 marzo, i Carabinieri di Latina, in collaborazione con altre forze di polizia, hanno eseguito controlli intensificati nelle aree più sensibili della città, monitorando 36 veicoli e 46 persone per prevenire furti e spaccio di droga. Durante l’operazione, un 25enne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi, poiché trovato con un coltello. Altri due soggetti sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti. L’attività di monitoraggio proseguirà nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.