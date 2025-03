Latina, al via la Mezza Maratona: attesi oltre 1.600 partecipanti per l’evento podistico dell’anno

Latina si prepara a vivere una domenica all’insegna dello sport con la Mezza Maratona, l’evento podistico più atteso dell’anno, in programma il 30 marzo. Organizzata da In Corsa Libera, con la guida di Davide Fioriello, la manifestazione ha registrato numeri da record: 1.000 iscritti per la distanza regina di 21,097 km, 300 atleti sulla 10 km e oltre 350 partecipanti già prenotati per la Family Walk gratuita.

“La Mezza Maratona di Latina cresce di anno in anno, attirando sempre più atleti e appassionati, e contribuendo allo sviluppo del turismo sportivo in città” – ha commentato Davide Fioriello, sottolineando l’importanza dell’evento non solo per lo sport, ma anche per l’economia locale.

Inserita nel calendario Fidal (tappa Bronze), la gara si snoderà lungo un percorso omologato, prevalentemente pianeggiante e adatto a chi punta a migliorare il proprio tempo. La partenza è fissata alle 9:00 dal Campo Coni di via Botticelli, con un tracciato che toccherà sia il centro storico di Latina sia il lungomare, regalando ai partecipanti un mix tra urbanizzazione e natura.

La 10 km, invece, resterà nel cuore della città, con passaggio su via del Lido prima del rientro al Campo Coni. Per chi vuole vivere la maratona in modo più rilassato, la Family Walk di 2,7 km, guidata da Luana Santucci di Enjoy Training, partirà alle 9:30, aperta a famiglie e amanti del movimento, compresi i loro amici a quattro zampe.

L’evento non sarà solo una grande festa del running, ma anche un’occasione per promuovere la sostenibilità grazie alla collaborazione con Plastic Free, ABC Latina e McDonald’s. Tra le iniziative green:

Venerdì 28 marzo (ore 10-12.30): raccolta dei rifiuti nella zona del mercato settimanale con gli studenti dell’Istituto Giuliano.

Sabato 29 marzo (ore 10): passeggiata ecologica dal Campo Coni, aperta a tutti previa iscrizione su www.plasticfreeonlus.it.

Domenica 30 marzo: i volontari Plastic Free saranno presenti nei punti ristoro per garantire una gestione sostenibile dei rifiuti.

Gli atleti potranno usufruire di docce gratuite al termine della gara, mentre un servizio fotografico professionale gratuito, curato da Fotoforgo, sarà disponibile per tutti i partecipanti.

La Mezza Maratona è patrocinata da Regione Lazio, Comune di Latina, Provincia di Latina, Coni Lazio e Opes, e supportata da numerosi sponsor, tra cui Unimarconi, Icar Auto Evo, Sport’85, McDonald’s Latina Isonzo, Plastic Free, Redbull e Castel Romano Designer Outlet.

IL PERCORSO

Partenza e arrivo: Campo di Atletica di via Botticelli, Latina